В МИД России считают, что «нормандский саммит» не станет «волшебной палочкой»

В МИД России считают, что саммит лидеров стран «нормандского формата» не станет «волшебной палочкой». Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, передает УНИАН.



«Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть Минские договоренности, нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации на земле. Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы Минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву», - подчеркнула Захарова.



Она заявила, что ставить вопрос о том, при каких результатах саммит может быть успешным для России, некорректно, поскольку российская сторона не была инициатором этой встречи.



«Этот вопрос надо задать тем, кто эту встречу инициировал. Россию об этой встрече просили. Россия сказала, что встреча ради встречи не имеет смысла, Россия сказала, что нужны конкретные шаги на земле», - отметила Захарова.



По ее словам, после выполнения необходимых условий встреча была подтверждена Кремлем.



Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.