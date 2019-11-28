РФ: Киев и Москва договорились активизировать взаимодействие по газу

Россия и Украина договорились об интенсификации совместной работы в двухстороннем формате по газовой теме в ближайшие дни, заявили в Минэнерго РФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Отмечается, что сегодня в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».



«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — говорится в сообщении.



«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двухстороннем формате в ближайшие дни», — сообщило Минэнерго.

Это первая встреча стран в двухстороннем формате с 2014 года, когда споры по условиям поставок и транзита особенно обострились и потребовалось вмешательство Еврокомиссии в переговоры.



По данным «Ъ», переговоры на уровне экспертов будут идти в Вене все ближайшие дни.