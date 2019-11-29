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Штаб ООС насчитал 9 обстрелов, обошлось без потерь

29 ноября 2019, 08:14

Штаб ООС насчитал 9 обстрелов, обошлось без потерь

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что противник обстреливал позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

По информации штаба, огонь велся неподалеку Новолуганского, Шумов, Троицкого, Майорска, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Марьинки, Водяного.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, подытожили в штабе.

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