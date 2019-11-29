ФСБ: В Крыму была задержана россиянка за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России задержала в Севастополе (аннексированный Крым) россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ФСБ.



Утверждается, что женщина была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины и «целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера».



Как отметили в ФСБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России (государственная измена), ведутся следственные действия.



Других подробностей в российской спецслужбе не сообщили.

20 ноября ФСБ отчиталась о задержании в Ростовской области РФ российского военного по обвинению в шпионаже в пользу Украины.