Глава ДоноГА считает, что пенсии в оккупацию может доставлять ОБСЕ

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что ОБСЕ может взять на себя функции по доставке пенсий в неподконтрольные власям районы Донбасса. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован», — сказал Кириленко на форуме «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства» в Краматорске.



Он отметил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат.



«Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали — это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились», — сказал глава Донецкой обладминистрации.



«Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения — они действительно есть — они имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда», — добавил Кириленко.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.