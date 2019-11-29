Глава ДонОГА сомневается в проведении выборов вдоль линии соприкосновения

Проведение местных выборов в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения остается под вопросом, заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио» на форуме «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства» в Краматорске.



Кириленко сообщил, что согласно перспективному плану образования территориальных единиц, в Донецкой области всего должно быть 60 объединенных территориальных громад, из них 45 — на подконтрольной Украине территории.



«Также есть местные военно-гражданские администрации. Они внесены в перспективный план. Пока еще вопрос остается открытым, будут проводиться выборы на территории этих администраций, которые находятся на линии разграничения. Действует закон о военно-гражданские администрации, там местные советы не функционируют» , - рассказал он.



Кириленко отметил, что деятельность ДонеОГА регламентирована законом о военно-гражданских администрациях и не предусматривает функционирование областного совета.



«Мое видение — в условиях вооруженного конфликта и пока не будет мирного урегулирования конфликта на Донбассе и не будет полного контроля над территорией Украины, функционирования областного совета не целесообразно », - сказал руководитель Донецкой областной ВЦА.



Местные выборы запланированы на осень 2020 года.