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Климкин призвал отказаться от продукции Apple из-за обозначения Крыма российским

29 ноября 2019, 11:41

Климкин призвал отказаться от продукции Apple из-за обозначения Крыма российским

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции компании Apple из-за обозначения Крыма российской территорией.

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что в приложении «Погода» компании Apple аннексированный полуостров выдается за российскую территорию в Москве, в то время как на материковой части Украины Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко посоветовал компании не выносить свою деятельность за рамки сферы технологий и развлечений.

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