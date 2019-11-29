Глава ОБСЕ призвал выполнить Минские соглашения для мира в Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных Словакии Мирослав Лайчак заявил о безальтернативности Минских соглашений для достижения мира в Украине и рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России).



«У меня есть ожидания от встречи лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах», — сказал Лайчак журналистам во время визита в Станицу Луганскую.



Он также сообщил, что в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается вопрос о дальнейшем разведении сил и средств на Донбассе, но отказался уточнять, на каких именно участках.