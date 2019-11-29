НАБУ зафиксировало предложение Грымчаку должности «министра ДНР». Защита отрицает

Детективы НАБУ ходатайствовали о продлении срока содержания под стражей для экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. По данным следствия, ему предлагали должность «министра» в группировке «ДНР». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 ноября.



Среди рисков в освобождении Грымчака детективы, среди прочего, указали возможность побега подозреваемого на территорию РФ или оккупированную, поскольку, со слов Грымчака, ему предлагали должность «министра» в ОРДЛО.



Следствие отмечало, что близкий к Грымчаку человек владеет квартирой в Донецке.



Защита отрицала эти риски, указывая, что Грымчак включен в санкционный список РФ, так что выезд для него на территорию РФ или подконтрольную «ДНР» территорию невозможен.



Отмечается, что аргументы защиты Суд оценил критически, поскольку по содержанию санкции не предусматривают запрета пересечения границы с РФ, а связаны с применением специальных экономических мер.



Суд заслушал объяснения детективов и возражения защиты и решил оставить апелляционную жалобу адвокатов Грымчака на решение ВАКС от 13 ноября, которым экс-замминистра продлили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 6 миллионов гривен залога, без удовлетворения.



Адвокат Грымчака Дмитрий Мельник заявил, что детективы «вырвали слова из контекста, исказили факты» и услышали то, что хотели услышать.



«Грымчак не давал никаких показаний. Все это, о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий», — сказал Мельник.



«Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне — это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, — это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве», — добавил он.



Адвокат указал, что в «ДНР» отсутствует министерство по вопросам временно оккупированных территорий. По его словам, НАБУ вырвало эти слова из контекста и «не цитируют полный текст той беседы, которая была зафиксирована».



Адвокат также добавил, что Грымчак находится в «первом и втором санкционном списках РФ и о нем даже фильм сняли в "ДРН" о том, что он "позор Донбасса и предатель Донбасса"».



Грымчак сидит в Черниговском СИЗО. 13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.