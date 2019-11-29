Минобороны обвинило боевиков в использовании мин, изъятых на участках разведения

Незаконные вооруженные формирования минируют новые территории на Донбассе, используя боеприпасы, ранее изъятые в местах разведения. Об этом заявляют в Министерстве обороны.



«Для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск», — заявил на брифинге спикер Минобороны Михаил Шаровара.



По информации ведомства, боевики используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, в том числе вне позиций.



Отмечается, что боевики также обустраивают позиции и другие объекты для использования в зимний период.