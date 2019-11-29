Украина и РФ обсуждают возможность выплаты «Газпромом» 3 млрд долларов по арбитражу газом

Украина и Российская Федерация обсуждают возможность осуществления «Газпромом» выплат по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на соответствующую сумму в 3 млрд долларов. Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Об этом он сказал в эфире «Радио НВ».



«Министр Новак [министр энергетики РФ Александр Новак], который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. По публичным заявлениям [российской стороны] мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», - сказал он.



Витренко отметил, что вынесенное накануне встречи, 27 ноября, Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.



В то же время топ-менеджер НАК подчеркнул: базовым все еще остается вариант отсутствия после 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины.



Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК 2,56 млрд долларов.