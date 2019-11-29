АМКУ: Укроборонпром может попасть под санкции США из-за «Мотор Сичи» 

В Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за операции по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев рассказал в эфире «Радио НВ».
«Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок Вертолетам России - и возникнет ситуация, когда Укроборонпром с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях», — отметил Терентьев.
Он добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют Укроборонпром, в том числе и госбанки. По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство, должны учитывать эти риски при заключении сделки.