Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 29 ноября.

Политика

В Кремле призвали не завышать ожидания относительно грядущей встречи в «нормандском формате», которая пройдет в Париже.



Переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы, сообщил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что ОБСЕ может взять на себя функции по доставке пенсий в неподконтрольные властям районы Донбасса.



Общество



В группировке «ЛНР» охарактеризовали ситуации с распространением ВИЧ-инфекции как сложную.



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