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Часть обвинительного заключения по делу о сбитом над Донбассом самолете передали в суд Гааги

30 ноября 2019, 10:34

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом над Донбассом самолете передали в суд Гааги

Международная следственная группа передала в суд Гааги часть обвинительного заключения по делу о сбитом пассажирском самолете Malaysia Airlines. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сам суд над обвиняемыми в крушении Boeing 777, который летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начнется в марте 2020 года. Первое заседание назначено на 9 марта.

Дело будут рассматривать в рамках национального законодательства Нидерландов, так как большинство погибших были гражданами этой страны. Заседания будут проходить в Юридическом комплексе, неподалеку от аэропорта Схипхол. В общую судебную коллегию войдут пять судей.

В списке обвиняемых международной следственной группы фигурируют четыре человека, воевавших на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины. Речь идет о бывшем «министре обороны» ДНР Игоре Гиркине (Стрелкове), генерале-майоре Сергее Дубинском (по кличке Хмурый), полковнике Олеге Пулатове (по кличке Гюрза) и гражданине Украины Леониде Харченко (по кличке Крот). Гиркин, Дубинский и Пулатов отрицают свою вину.

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