Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с нескольких должностей одновременно

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с нескольких должностей. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.



Кривоноса уволили с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.



Сам Кривонос считает, что на его исключении из состава двух межведомственных комиссии настоял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Полковник выразил опасение, что реализация разработанной при его участии программы усиления обороноспособности государства будет свернута.



В марте 2019 года Сергей Кривонос стал заместителем секретаря СНБО, сменив на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.



До этого он занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ.