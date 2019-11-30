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Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с нескольких должностей одновременно

30 ноября 2019, 11:12

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с нескольких должностей одновременно

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с нескольких должностей. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Кривоноса уволили с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Сам Кривонос считает, что на его исключении из состава двух межведомственных комиссии настоял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Полковник выразил опасение, что реализация разработанной при его участии программы усиления обороноспособности государства будет свернута.

В марте 2019 года Сергей Кривонос стал заместителем секретаря СНБО, сменив на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.

До этого он занимал должность заместителя командующего Силами специальных операций ВСУ.

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