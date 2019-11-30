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Министр энергетики допускает возвращение прямых поставок газа из России

30 ноября 2019, 12:00

Министр энергетики допускает возвращение прямых поставок газа из России

Потенциальные прямые поставки газа из Российской Федерации, которые предлагает в пакете с транзитом в ходе нынешних переговоров российская сторона, могут быть только не по политической цене, которая будет привязана к европейскому индикатору. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами [Россией] и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору», — сказал он.
Оржель подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить «политическую» цену на газ.

«Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы», - указал он.

Оржель также раскрыл переговорные позиции Украины и России относительно газового транзита: «Они говорят: транзитный контракт, объемы, непосредственные прямые поставки. С нашей стороны очень аргументированная позиция по выполнению решений арбитражей».

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