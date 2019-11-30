Штаб: Боевики не дают гарантии прекращения огня для восстановления электроснабжения в Марьинка

В Марьинке Донецкой области ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в 60 домах, поскольку незаконные вооруженные формирования не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.



«25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 домов, на ул. Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными», - сказано в сообщении.



Так, по состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня боевикамм так и не предоставлено.



«Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ», - отметили в ООС.



Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ боевикам были поданы запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня.