ОБСЕ снова зафиксировала мины на участке разведения в районе Золотого

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ вновь обнаружил противотанковые мины в полях на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии.



По оценке СММ, взрывные устройства принадлежали вооруженным формированиям.



«27 ноября на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал не менее 300 противотанковых мин (ТМ-62) в полях к востоку и западу от автодороги Т1316», - говорится в отчете.



Беспилотник миссии также зафиксировал проведение работ по очистке поля от растительности к западу от вышеуказанных мин (очищено примерно 200 м лесополосы).