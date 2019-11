Определились соперники сборной Украины на Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Жеребьевка Евро-2020 отличалось от предыдущих тем, что еще определились не все участники турнира.



В частности, сегодня Украина узнала только одного соперника — сборную Австрии. Первый соперник украинской команды — сборная Нидерландов — был известен еще до жеребьевки.



Последний участник группы C определится в плей-офф раунде, команды в котором определились с помощью результатов в Лиге наций. В одну группу с Украиной попадет лучшая команда из дивизиона D Лиги наций — Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь.



Таким образом, в группе С сыграют: Голландия, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей дивизиона D (Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово).

The #EURO2020 groups have been drawn!



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq