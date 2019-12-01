Пожары в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие

За субботу, 30 ноября, в Донецкой области произошло несколько пожаров в квартирах и домах жителей по обе стороны линии соприкосновения.

В спасательной службе «ДНР» утром 1 декабря сообщили о двух пострадавших в результате пожара. В Старобешевском районе (поселок Васильевка) 59-летний мужчина отказался от госпитализации. Пожар был в частном доме. О причине происшествия не говорится.

В Горловке 87-летний мужчина был госпитализирован в местную больницу. Пожар был на пятом этаже десятиэтажного дома. О причине происшествия не говорится.

Согласно сообщению Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области (ГСЧС), в Дружковке на пожаре погибла 95-летняя женщина. Спасатели выясняют причину пожара.

Вечером в субботу волонтер, активист Евгений Каплин сообщил о пожаре в прифронтовом поселке Очеретино. По его данным, из соображений безопасности автомобиль спасателей не пустили в поселок неподалеку от донецкого аэропорта. Хозяйкой сгоревшего дома является пенсионерка Мария Горпинич. Ее судьба неизвестна.

«В 2014-м баба Маша похоронила своего мужа, а в 2015-м осколком ранило ее сына, который вскоре скончался и был похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе», - написал Каплин в Facebook.