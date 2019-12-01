В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус

В Ясиноватском районе вечером 30 ноября около 18 часов перевернулся рейсовый автобус. В автобусе находилось 50 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью, сообщают в полиции Донецкой области.



«В дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение, что на трассе близ села Новокалиново произошла авария с участием рейсового автобуса. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало с дороги и перевернулось», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).