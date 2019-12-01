СМИ: Украина не импортирует электроэнергию из Беларуси

Сегодня, 1 декабря, трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на одного из участников рынка.

«С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка», - заявил собеседник издания.

При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России. В частности, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт.

При этом общий импорт электроэнергии в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.

По данным издания, в пятницу на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКХ была принята правка к законопроекту 2233, которой предлагается запретить импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Ее рассмотрение в сессионном зале планируется на следующей неделе.