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Подготовка к «нормандским» переговорам, новые правила на КПВВ и проект закона о пенсиях. Главное за неделю

01 декабря 2019, 22:44

Подготовка к «нормандским» переговорам, новые правила на КПВВ и проект закона о пенсиях. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 25 ноября - 1 декабря в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонним переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В свою очередь, отметили в Кремле, все указывает на то, что такая встреча состоится. Формат и длительность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Подробнее о подготовке к «нормандским» переговорам – в передаче «Донбасс сегодня».

Трехсторонняя контактная группа обсудила на встрече 27 ноября итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения. Однако стороны не смогли договориться об обмене пленными.

Совет национальной безопасности и обороны разработал пять сценариев реинтеграции Донбасса.

75% украинцев поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о переговорах с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

51% украинцев считает неуспешными действия власти в решении конфликта на Донбассе, а 40% — успешными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук считает, что Украина сможет обратиться в ООН в случае провала «нормандского формата».

Политика

Проведение местных выборов в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения остается под вопросом, заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он сообщил, что согласно перспективному плану образования территориальных единиц, в Донецкой области всего должно быть 60 объединенных территориальных громад, из них 45 — на подконтрольной Украине территории.

В министерстве культуры, молодежи и спорта рассчитывают, что украинский телеканал для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет запущен в феврале 2020 года.

Права человека

Статус пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе получили 36 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Боевые действия

Главная военная прокуратура передала «дело Иловайска» для дальнейшего расследования в Службу безопасности Украины.

В Марьинке в результате обстрела 25 ноября получила ранения мирная жительница.

Вечером 24 ноября в результате обстрела произошел пожар в дачном массиве у Березового Донецкой области, сгорели 6 домов.

Экономика

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает выделение почти 2 млрд гривен на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе.

Кабинет министров утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО/ООС. По 100 миллионов на каждую категорию будет направлено для предоставления кредитов.

Задолженность по заработной плате в Донецкой области на 1 ноября 2019 года составила 692,5 млн гривен. За октябрь 2019 года сумма долга увеличилась на 15,9% (на 94,9 млн гривен).

Общество

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса переселенца.

28 ноября вступил в силу новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе и перемещения товаров через нее.

С начала 2018 года по 1 ноября 2019 года Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 40 смертей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. Из них 36 случаев среди лиц старше 60 лет.

В Славянске сотрудники СБУ вручили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Спецслужба подозревает заместителя мэра Славянска в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В группировке «ДНР» отрицают, что бывший народный мэр Горловки и функционер «Компартии ДНР» Эдуард Матюха имел доступ к секретной информации. Ранее Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

На шахте в неподконтрольном украинским властям городе Торез (Чистяково) 25 ноября погиб горняк.

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