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Вчера на Донбассе погибли двое украинских военных

02 декабря 2019, 07:36

Вчера на Донбассе погибли двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в воскресенье диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил.

«С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении штаба.

Огонь велся по украинским позициям в районе Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Новогригорьевки, Красногоровки, Павлополя, Широкино.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ОС нет, подытожили в штабе.

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