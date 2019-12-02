Вчера на Донбассе погибли двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в воскресенье диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил.



«С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», — говорится в сообщении.



Всего за минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении штаба.



Огонь велся по украинским позициям в районе Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Новогригорьевки, Красногоровки, Павлополя, Широкино.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ОС нет, подытожили в штабе.