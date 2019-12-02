Зеленский выступает за пересмотр Минских соглашений в части контроля над границей

Президент Владимир Зеленский настаивает на проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины. Об этом он заявил в интервью газете Le Mond и другим западным СМИ.



Говоря о вопросе контроля над границей с Россией, Зеленский отметил, что «это будет самый сложный вопрос». «Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей», — сказал украинский лидер.



Зеленский отметил, что такова позиция украинцев по данному вопросу, но это не записано в Минских соглашениях. «К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, должны решить эту проблему», — подчеркнул он.



Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос об условиях выборов в ОРДЛО на саммите «нормандской четверки» в Париже, который состоится 9 декабря. Он добавил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о новом, более масштабном обмене пленными. Также глава украинского государства подчеркнул, что еще одним условием является полное прекращение огня.



«Если мы выполним эти два условия, тогда можно говорить о выборах. Но для этого потребуется тотальное разоружение и полное разведение всех вооруженных групп и исчезновение всего оружия», — подчеркнул Зеленский. Вместе с тем президент подчеркнул, что даже в случае провала переговоров в Париже он не собирается возвращаться к военному варианту решения конфликта, несмотря на то, что «некоторые в Украине выражают готовность [к этому]».

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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