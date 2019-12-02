В «Слуге народа» прогнозируют разработку закона об «особом статусе» после встречи в «нормандском формате»

Верховная Рада приступит к работе над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса после переговоров лидеров «нормандского формата», которые состоятся 9 декабря в Париже. Такое мнение высказал нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Пока нас не привлекают [к работе над законопроектом]. Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го [декабря] уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем», — сказал Завитневич.



Он подчеркнул, что условие российской стороны о переговорах Киева с сепаратистами является неприемлемым.



«Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента — нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия — страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией», — отметил Завитневич.



31 декабря заканчивается действие закона об «особом статусе» Донбасса.