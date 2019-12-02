Задержаны подозреваемые в убийстве сына Вячеслава Соболева. СМИ узнали, что они воевали в «Правом секторе»

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия, отметили в полиции. Подробности там пообещали сообщить позже.



«Обозреватель» со ссылкой на источник сообщает, что задержанные воевали на Донбассе в составе «Правого сектора» у комбата «Червня». «Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись», — добавил собеседник издания.

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился Вячеслва Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.



Этот Range Rover принадлежит фирме, которая является фигурантом дела о финансировании группировки «ДНР».



Вячеслав Соболев родом из Енакиево Донецкой области. В 90-х он основал в Донецке первую сеть супермаркетов «Обжора».



Сейчас Соболев является депутатом Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владельцем столичного ресторана «Марио».



В октябре 2015 года тогдашний глава парламентской фракции БПП Юрий Луценко заявил, что Соболев продал сеть «Обжора» еще в 2007 году. Также о продаже супермаркетов говорил и сам Соболев.