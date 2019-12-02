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Минэнерго: Вопрос прямых поставок российского газа зависит от компенсаций РФ

02 декабря 2019, 13:11

Минэнерго: Вопрос прямых поставок российского газа зависит от компенсаций РФ

Продолжение транзита российского газа в ЕС и возобновление прямых поставок через Украину зависит от результатов переговоров о компенсации долгов «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу. Такую позицию украинской стороны озвучил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной.

По его словам, сохранение транзита газа важно, чтобы не было «никаких технических проблем» или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Министр также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейском на украинском рынках.

Как сообщил Оржель, в ближайшее время украинская и российская стороны перейдут к согласованию договора транспортировки и условий поставки или компенсации по арбитражам: «Сейчас происходит активная работа как раз в вопросе согласования двух договоров, чтобы принимать конкретные решения об объемах и сроках компенсаций».

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