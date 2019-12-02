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Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

02 декабря 2019, 14:48

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Прокуратура Нидерландов заявила об отказе России арестовать и выдать голландскому следствию бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбитии «Боинга» рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что ранее направили РФ просьбу о предварительном аресте человека, который может быть причастен к сбитию авиалайнера. «Речь идет о Цемахе, который считается подозреваемым, но в отношении которого пока не было принято решение о предъявлении обвинений», — отмечается в сообщении.

Однако, по данным прокуратуры, Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять просьбу Нидерландов. «При этом Россия была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.

7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи. 

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