Зверобой не пришла на допрос к следователю ГБР

Участница АТО и волонтер Маруся Зверобой не появилась на допросе у следователя Государственного бюро расследований в рамках расследования об угрозе убийством в адрес президента Владимира Зеленского. Как сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, Зверобой проходит в деле в качестве свидетеля.



«Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина».



По словам Ивановой, Зверобой ознакомилась с повесткой в присутствии своего защитника, и никаких претензий к документу у нее не было.



В то же время, сама волонтер отрицает наличие у нее какого-либо статуса в данном производстве.



«В вызове не указан мой статус, то есть, я не являюсь подозреваемой, я не являюсь свидетелем, я вообще не являюсь субъектом какого-то уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают — тоже непонятно — допрос это, вручение подозрения», — заявила она после выхода из здания ГБР.

Фигуранткой в данном деле также является народный депутат от «Евросолидарности» София Федина.



Дело квалифицировано по статье «угроза убийством в отношении президента Украины» (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



Зеленский во время общения с добровольцами в Золотом Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции «Европейская солидарность» Федина разместила в соцсетях видеоролик со следующими высказываниями:



«Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — сказала Зверобой.



«Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы», — добавила Федина.