Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча «нормандской четверки» после трехлетней паузы станет толчком к установлению мира на Донбассе. Об этом он сказал в своем видеообращении.



«Эта встреча — это уже победа для нас. Потому что это возможность встретиться четырем лидерам. Возможность появилась после трех лет "тишины" дипломатии, но совсем не "тишины", а реальной войны на фронте», — сказал Зеленский.



Он отметил, что «только диалог может вернуть наших людей», которые удерживаются в плену боевиков.



«А главное в этом диалоге решить вопрос возврата наших территорий», — добавил президент.



Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже.