Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 декабря.

Политика

Президент Владимир Зеленский считает, что завершение военных действий на Донбассе и возвращение неподконтрольных территорий невозможно без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.



Зеленский допустил, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через Украину будет обсуждаться в рамках встречи в «нормандском формате» 9 декабря. При этом он указал, что это не должно быть связано с темой конфликта на Донбассе.



Прокуратура Нидерландов заявила об отказе России арестовать и выдать голландскому следствию бывшего боевика «ДНР» Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбитии «Боинга» рейса MH17.



Боевые действия



172 ребенка были ранены или убиты с начала военных действий на Донбассе, сообщили в ЮНИСЕФ. Всего, по данным фонда, с весны 2014 года вследствие конфликта пострадали 430 тысяч детей.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.



Россия аккредитовала подконтрольный «ЛНР» Луганский медицинский университет имени святителя Луки. Вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.



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