Вице-премьер рассказал, что не позволит себе Зеленский на «нормандской» встрече

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время «нормандского» саммита в Париже украинская сторона не позволит создать впечатление о переговорах «за спинами» европейских союзников и украинского народа.



«Мы не будем делать в "Нормандии" одной вещи: мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спинами наших союзников из Германии и Франции, и за спинами украинского народа», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале на ICTV.



На вопрос, что можно будет считать провалом переговоров, Кулеба ответил: «Если ничего не сдвинется с места и ни о чем не договорятся. Тогда все стороны сядут в кабинетах и начнут думать, что дальше [делать]».



Вице-премьер отказался спрогнозировать результаты саммита, так как «за столом соберутся гроссмейстеры, а не аматоры». «Это не те люди, которые будут идти исключительно по тем тезисам, которые им подготовят специалисты».

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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