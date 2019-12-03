«Слуга народа» нашла замену попавшему в секс-скандал Яременко

Председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стала депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая сменит на этой должности Богдана Яременко. Об этом сообщил заместительница главы фракции Евгения Кравчук.



«Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом — это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова», — написала она в Facebook.



Назначение Ясько должно быть одобрено на регламентном комитете, который состоится в среду, 4 декабря, а также Верховной Радой.



Предшественник Ясько Богдан Яременко ушел с должности после скандала из-за его переиски с секс-работницей во время заседания Рады. Фотографии переписок опубликовало издание «Буквы». Сам нардеп сначала заявлял, что это было спланированной провокацией с его стороны, чтобы выявить журналистов, которые подглядывают за парламентариями. Позже он начал отрицать наличие переписки. 1 ноября он объявил, что уходит из Комитета внешней политики по вопросам внешней политики.