Трамп поблагодарил Зеленского за отрицание давления по делу Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.



«Срочные новости: президент Украины заявил, что президент Трамп не делал ничего плохого в отношении Украины или нашего взаимодействия во время телефонных разговоров. Спасибо, президент Зеленский. Дело [об импичменте] закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец-то вновь начать работать!» — написал Трамп.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019



В интервью Der Spiegel, опубликованном в понедельник, Зеленский опроверг, что Трамп в обмен на предоставление военной помощи Украине просил его начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер. «Я не говорил с президентом США Трампом в таком ключе: я передам вам это, а вы мне это. Так я говорил с президентом Путиным — вы отпускаете этих людей, мы освобождаем этих», — сказал он.



Зеленский также подчеркнул, что «совсем не понимает» обвинений в предоставлении «услуги за услугу», услышанных на слушаниях по импичменту Трампа в ноябре, и не хочет «создать у Вашингтона впечатление», что Украина — нищая коррумпированная страна. «Что касается США, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие. Но нужно понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь. Речь идет не о quid pro quo («услуга за услугу». — прим), это просто помощь сама по себе», — добавил президент Украины.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.