СБУ объявила в розыск Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого по делу MH17, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха. Информация о розыске появилась на сайте Министерства внутренних дел.

2 декабря прокуратура Нидерландов сообщила об отказе России арестовать и выдать голландскому следствию Владимира Цемаха, который на момент сбития «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года был командиром «ПВО ДНР».



В июле 2019 года стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.



7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи.



После обмена Цемах вернулся на неподконтрольную украинским властям часть Донецкой области.



У себя дома он дал интервью Кириллу Вышинскому, бывшему главе украинского офиса «РИА Новости», и также участнику обмена.