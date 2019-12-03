Новый законопроект не предусматривает выплату пенсий прямо в Донецке и Луганске, пояснила депутат

Законопроект № 2083-д не предусматривает выплату пенсий непосредственно на неподконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму. Об этом сообщила одна из авторов этого законопроекта, народный депутат от фракции «Слуги народа» Галина Третьякова, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Хочу сказать, что этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги в кэше на территории неподконтрольной, в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой», — сказала депутат во время брифинга.



Она пояснила, что документ направлен на переселенцев и жителей неподконтрольных территорий, которые выезжают в подконтрольные украинским властям районы за выплатами.



Третьякова отметила, что законопроект предусматривает упрощение выплаты пенсии, в частности, отказ от нормы об обязательной регистрации в качестве внутренне-перемещенного лица (ВПЛ).



Также соавтор законопроекта подтвердила, что вопрос о выплате пенсий непосредственно на неподконтрольной части Донбасса с помощью международных организаций действительно рассматривался. Но, по ее словам, переговоры еще не завершены.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 2083-д об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий и переселенцев. В частности, документ предусматривает отвязку выплаты пенсии от статуса ВПЛ.