Погибшим на Донбассе бойцам «Альфы» присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум офицерам, которые погибли в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает
пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).
«Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», - говорится в сообщении.