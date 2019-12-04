Пристайко раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Проект документа, который планируют опубликовать после встречи в «нормандском формате» с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции, закрепляет достигнутое и будет «очень осторожным». Об этом заявил глава министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».



«Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», — сказал Пристайко. Он напомнил, что проект не новый и был согласован еще в начале сентября, и до сих пор остается рабочей версией, которая может лечь в основу окончательного решения лидеров.



Глава МИД пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте: "Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так далее".



Пристайко отметил, что принципиальных решений, которые изменят Минские соглашения, в документе не планируется. «Это не будет Минск-3», — подчеркнул он.