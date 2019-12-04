Кабмин предложит СНБО обновленный санкционный список российских компаний

Кабинет министров планирует в течение месяца предложить обновленный список юридических лиц России, в отношении которых будут действовать санкции. Об этом говорится в постановлении от 27 ноября, передает «Урядовий портал».



Отмечается, что персональные санкции сроком на 3 года применяются из-за продолжающейся вооруженной агрессии РФ и содействия боевикам на Донбассе.



В месячный срок Кабмин намерен подать свои предложения в Совет нацбезопасности и обороны.



Сам перечень компаний, в отношении которых будут действовать ограничения, не опубликован, так как предназначен для служебного пользования.