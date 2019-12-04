В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах

В группировке «ДНР» признают наличие проблемы задержек на пунктах пропуска при пересечении линии соприкосновения.



«Проблему мы знаем, она негативно работает на имидж республики», — цитирует главу группировки «ДНР» сотрудник «министерства информации» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



По словам Пушилина, это проблема организационная, но есть и ряд других факторов. Он подчеркнул, что речь идет о вопросах безопасности.



Глава «ДНР» заявил, что людям нужен простой механизм пересечения линии соприкосновения. «Мы над этим работаем», — утверждает Пушилин.

На прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали большую очередь на одном из блокпостов «ДНР».