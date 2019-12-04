Рада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 2233 о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии». За это решение проголосовали 274 народных депутата на сегодняшнем заседании.



Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору (НКРЭКУ) позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.



Также в документе есть норма, которой запрещается продажа или поставка электричества из России по двусторонним договорам с украинскими потребителями, а НКРЭКУ предоставляется право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии из РФ.



Кроме двусторонних договоров на поставку электричества, в Украине существуют другие рынки, на которых можно покупать и продавать электроэнергию, в частности «рынок на сутки вперед», внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.