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Рада запретила импорт электроэнергии из России

04 декабря 2019, 13:32

Рада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 2233 о внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии». За это решение проголосовали 274 народных депутата на сегодняшнем заседании.

Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору (НКРЭКУ) позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.

Также в документе есть норма, которой запрещается продажа или поставка электричества из России по двусторонним договорам с украинскими потребителями, а НКРЭКУ предоставляется право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии из РФ.

Кроме двусторонних договоров на поставку электричества, в Украине существуют другие рынки, на которых можно покупать и продавать электроэнергию, в частности «рынок на сутки вперед», внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

ТЕГИ

Прочее
Россия-Украина Рынок электроэнергии

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