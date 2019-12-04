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Суд отпустил мариупольца, рассказавшего о вербовке ФСБ РФ

04 декабря 2019, 17:06

Суд отпустил мариупольца, рассказавшего о вербовке ФСБ РФ

ФСБ России с помощью шантажа пыталась завербовать жителя Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Мужчина поехал в Россию на заработки. По информации спецслужбы, в его вербовке участвовал сотрудник ФСБ РФ Петр Горохов.

«Из-за психологического давления, запугивания, шантажа фсбшник заставил украинца согласиться на преступное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, в ФСБ поручили мариупольцу собирать информацию о деятельности подразделений СБУ, местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВСУ и добровольческих батальонов, в особенности, в приграничных районах.

Мариуполец сам обратился в СБУ и рассказал об обстоятельствах своей вербовки.

В связи с этим и тем, что он не выполнял задания ФСБ Шевченковский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудник ФСБ Петр Горохов заочно уведомлен о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УК).

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