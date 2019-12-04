Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут на Майдан перед «нормандским» саммитом

Лидеры трех партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» на встречи лидеров «нормандской четверки».



Соответствующее обращение подписали в среду главы партий Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Депутат от «Евросолидарности» Андрей Парубий у себя в Facebook опубликовал его фотокопию.



Лидеры трех партий призывают выйти на Майдан Независимости в Киеве в 13:00 8 декабря. «Накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" — требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать», — заявили они.



Лидеры оппозиционных политсил уверены, что власть не должна допустить никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно деоккупации и возвращения Крыма. Также они назвали «красной линией» выборы на неподконтрольных территориях в Донбассе до «выполнения условий безопасности и деоккупации».



Кроме того лидеры партий призвали власть не прекращать международные судебные процессы против России.

Вчера партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выступили с совместным заявлением, в котором указали «красные линии», которые, на их взгляд, нельзя нарушать во время переговоров в «нормандском формате» в Париже.



В «Слуге народа» ответили, что эти политсилы просто повторили тезисы президента Владимира Зеленского.



9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



