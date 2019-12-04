В СБУ заявили о блокировке «ботофермы», которая рассылала сообщений о «минировании»

В СБУ сообщают о задержании группы людей, которые организовывали работу «ботоферма» и использовали ее для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о «минировании». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным правоохранителей, подозреваемые активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой «ДНР».



«Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота», - говорится в сообщении.



В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование, которое управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное.



«В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ», - отметили в пресс-службе.



Продолжается следствие.