Минветеранов анонсировало получение статуса УБД более тремя тысячами добровольцев

Более трех тысяч добровольцев получат статус участника(цы) боевых действий на Донбассе после принятия закона № 2045-1. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.



«Более трех тысячи мужчин и женщин, которые участвовали в боях на Донбассе, смогут, наконец, получить это давно заслуженное официальное признание, а вместе с ним и соответствующую социальную защиту, которую гарантирует государство», — цитирует ее слова пресс-служба Минветеранов.



Закон № 2045-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», статус участника УБД смогут получить добровольцы, которые не присоединились к официальным силовым структурам. В частности, это касается добровольцев, которые воевали на Донбассе более 30 дней.