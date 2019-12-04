В СБУ сообщили о задержании члена партии «Единая Россия»

На админгранице с аннексированным Крымом сотрудники СБУ задержали активного члена российской политической партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта. Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в 2014 году Кучерявый был участником общественной организации «Автоканал Севастополя». По данным спецслужбы, мужчина причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.



«За свои "заслуги" перед страной-агрессором он награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя"», - говорится в сообщении.



В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.