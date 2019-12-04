Адвокат не подтверждает задержание Онищенко

Адвокат бывшего депутата Александра Онищенко Олег Ищенко не подтвердил, что в тот задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей. Об этом он заявил в эфире «Громадського».



По его словам, на сегодня связи с экс-депутата нет, защита проверяет информацию о его задержании в городе Аахен.



«Если память не изменяет, неделю назад мы с ним общались на эту тему [на тему дела против экс-депутата]. Мы общаемся онлайн постоянно, но в какое-то время возник перерыв, он обеспокоил нас всех, не только меня, но и родственников, и сейчас мы выясняем эти вопросы», - сказал Ищенко.



Он отметил, что если Онищенко задержали и начнется рассмотрение возможности экстрадиции, то это будет «долгая и мучительная для всех сторон процедура».



Защитник также подтвердил, что Онищенко неоднократно заявлял о намерении вернуться в Украину, Ищенко считает «абсолютно логичным», чтобы экс-депутат вернулся и доказывал свою невиновность.



Ранее в Специализированный антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что Онищенко задержали в Германии.