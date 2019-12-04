Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 декабря.

Политика

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях саммита «нормандской четверки».



Премьер-министр Швеции Стефан Левен считает, что после последних шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, предпринятых Украиной, наступила очередь России взять на себя ответственность и пойти навстречу.



Экономика



В группировке «ДНР» хотят начать кредитовать железную дорогу для выплаты задолженности по зарплате.



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