В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска

Новым главой «администрации» Иловайска при группировке «ДНР» стал Руслан Дудников. В этом кресле он заменил Сергея Муху.



Соответствующие указы главы «ДНР» Дениса Пушилина были опубликованы сегодня.



Вчера сепаратистские СМИ сообщали, что Пушилин съездил в Иловайск, где встретился с местными «чиновниками» и общественниками. Анонимный Telegram-канал «Гитара Пушилина» писал, что в «администрации решается судьба мэра Иловайска» Сергея Мухи, так как Пушилин недоволен его работой.



Ранее Дудников возглавлял «управление благоустройства и коммунального обслуживания администрации Донецка» при «ДНР». До начала вооруженного конфликта в 2014 году был начальником отдела экологии Куйбышевского района.